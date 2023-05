Mercato: l’Arabie Saoudite aux pieds de Sadio Mané et d’Eden Hazard

-Publicité-

En difficulté dans leur club respectif, Sadio Mané et Eden Hazard pourraient rejoindre l’Arabie Saoudite à la fin de la saison, alors que Al Hilal déploie déjà ses tentacules pour s’offrir les deux joueurs.

Au début de l’année 2022, l’Arabie saoudite a créé la sensation en s’offrant les services de Cristiano Ronaldo au sein du club d’Al-Nassr, marquant ainsi son empreinte dans l’histoire du football mondial. Toutefois, les Saoudiens ne se contentent pas de cette réussite.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur l’intérêt grandissant des dirigeants du football saoudien pour attirer les plus grandes stars européennes. Des noms tels que Luka Modric, Sergio Ramos, et plus récemment Hugo Lloris, ont été évoqués, bien que leur avenir ne soit pas encore lié à l’Arabie saoudite. De plus, Lionel Messi aurait reçu une offre colossale pour rejoindre Al-Hilal l’été prochain. Le club aurait également un œil sur Eden Hazard et Sadio Mané.

Selon les dernières informations de nos confrères de Foot Mercato, Eden Hazard et Sadio Mané seraient des cibles privilégiées d’Al-Hilal. Cependant, le joueur sénégalais aurait décliné les avances des dirigeants saoudiens, ce qui laisse planer un doute sur son avenir.

Par ailleurs, il semble que l’arrivée d’Eden Hazard sera difficile à concrétiser. Le Belge souhaiterait rester au Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024. En d’autres termes, il sera difficile pour les clubs saoudiens ou américains de réaliser l’un des transferts les plus spectaculaires de l’histoire récente. Néanmoins, l’Arabie saoudite continue d’espérer.

