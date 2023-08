Mercato: l’Ajax ferme la porte à un retour d’Hakim Ziyech

En difficulté à Chelsea et sans prétendants, Hakim Ziyech ne retournera pas non plus à l’Ajax, son ancien club. Et c’est l’entraineur des Ajacides, Maurice Steijn, qui s’est chargé de le faire comprendre à l’attaquant marocain.

Hakim Ziyech va-t-il vraiment quitter Chelsea cet été? Indésirable chez les Blues, avec un club qui a écarté l’international marocain dans sa liste des joueurs pour la nouvelle saison, le Lion de l’Atlas n’a toujours pas trouvé de preneur. Annoncé entre temps en Arabie Saoudite, à Al Nassr, le joueur de 30 ans a finalement été recalé par le géant saoudien en raison d’un flou autour de sa visite médicale.

Dernièrement, des rumeurs d’un retour dans son ancien club d’Ajax Amsterdam ont alimenté les réseaux sociaux. Le Marocain avait en effet crevé les écrans lors de son passage chez l’écurie néerlandaise (2016-2020), marquant 49 buts et délivrant 81 passes décisives en 165 matches, et remportant notamment le doublé Coupe-championnat en 2019. Un retour à la source donc pour le natif de Dronten qui en aurait fait sa priorité.

Sauf que du côté du club batave, la tendance serait tout autre. En conférence de presse vendredi, à la veille de la réception d’Heracles pour la reprise du championnat d’Eredivisie, l’entraineur des Ajacides, Maurice Steijn, a fermé la porte à un éventuel retour du gaucher.

« Permettez-moi d’abord de dire que je pense qu’Hakim est un excellent joueur et je pense qu’il serait une valeur ajoutée absolue pour n’importe quel club. Je pense que c’est un gars super aussi. Je n’entends que des histoires positives à son sujet au sein de l’Ajax. La situation est que le poste auquel il est éligible est assez occupé. On parle de Bergwijn, Berghuis, Kudus qui sont toujours là, et de Conceicao et Mika Godts qui sont derrière. Si quelque chose arrive à ces gars-là, cela pourrait devenir une option. Pour le moment, ces postes sont si bien occupés que ce n’est plus une option », a affirmé cash le technicien néerlandais. Le message est passé.

