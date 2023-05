Mercato: l’AC Milan cadenasse Rafael Leão

-Publicité-

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan a prolongé le contrat de son attaquant portugais, Rafael Leão, qui a rempilé pour quatre ans avec les Rossoneri, soit jusqu’en 2028.

Bonne nouvelle pour les supporters de l’AC Milan avant le derby contre l’Inter Milan en Ligue des champions ce mercredi. Selon La Gazzetta dello Sport et The Athletic, Rafael Leão est désormais lié au club italien jusqu’en 2028. En fin de contrat en juin 2024, le feu follet lusitanien a signé un nouveau bail de quatre ans avec l’actuel 5è de Série A. Si les deux parties n’ont pas encore officialisé le deal, cela devrait se faire dans les prochains jours.

Avec 13 buts et 13 passes décisives cette saison pour l’AC Milan, Rafael Leão devrait désormais bénéficier d’un salaire de 7 millions d’euros net par an (plus 2 millions de bonus), selon La Gazzetta dello Sport. Le média ajoute également que sa clause libératoire aurait été augmentée à 150 millions d’euros.

Malgré les sollicitations de Chelsea et du Real Madrid, Rafael Leão a donc décidé de poursuivre l’aventure à Milan. La résolution du litige entre le LOSC et le Sporting CP concernant le transfert gratuit de Leão en 2018 aurait facilité cette prolongation, d’après La Gazzetta.

