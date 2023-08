Mercato: la sortie de Steven Gerrard sur Salah qui ne va pas plaire à l’Arabie Saoudite

Entraineur d’Al Ettifaq, Steven Gerrard a réagi aux rumeurs de ces dernières semaines, annonçant une arrivée prochaine de Mohamed Salah en Arabie Saoudite. Et l’ancien international anglais a conseillé à l’ailier de Liverpool de rester chez les Reds.

A l’instar de ses homologues sur le continent, Mohamed Salah va-t-il aussi succomber aux sirènes des géants de l’Arabie Saoudite? L’attaquant de Liverpool est annoncé à Al Ittihad qui s’intéresserait fortement au buteur égyptien. Selon les dernières informations du journaliste Ekrem Konur, le champion de la Saudi Pro League, qui a récemment recruté Karim Benzema, serait sur le point de soumettre une offre alléchante avoisinant les 60 millions d’euros pour tenter de convaincre Mohamed Salah de rejoindre ses rangs. Une juteuse proposition pour le Pharaon qui pourrait se laisser séduire par cette aventure au pays de l’or noir.

Mais pour Steven Gerrard, l’ancien joueur de l’AS Roma devrait rester à Liverpool où il a encore beaucoup de titres à conquérir. Le troisième meilleur buteur des Reds est un élément capital dans l’effectif de Jurgen Klopp, d’où la nécessité de conserver le pharaon dans les rangs de Liverpool selon Gerrard.

Répondant à la question s’il voulait que Salah le rejoigne en Arabie Saoudite, Gerrard répond par la négative dans une interview accordée à Sada Al Mala’eb: « Non! Non, non, la réponse est non, parce que Mohamed Salah est mon joueur préféré, j’adore le Liverpool Football Club, donc Mohamed peut rester où il est. Quand il gagnera plus de ligues et plus de Ligues des champions avec Liverpool, nous l’envisagerons peut-être. »

Une sortie qui ne va certainement pas plaire à Al Ittihad, désireux de s’offrir l’Egyptien pour compléter son contingent de superstars.

Steven Gerrard sur une éventuelle venue de Mohamed Salah en Arabie Saoudite : "C'est mon joueur préféré à Liverpool, j'adore Liverpool, donc il peut rester avec eux ! S'il gagne plus de titres avec les Reds, peut-être qu'on en reparlera !" ❤️🇪🇬 #LFCpic.twitter.com/JZlgM9K6Mx — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) August 8, 2023

