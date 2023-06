Mercato: la sortie de l’Arabie saoudite sur Benzema et Messi

Dans des propos relayés par Sport, le ministre des Sports de l’Arabie saoudite, Abdul Aziz bin Turki Al-Faisa, a assuré que les transferts de Lionel Messi et Karim Benzema dans la Saudi Pro League seront annoncés “en temps voulu”.

L’Arabie saoudite est en train de secouer le monde du football avec ses ambitions de recruter des superstars en fin de carrière. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr cet hiver, Al-Hilal et Al Ittihad espèrent répondre avec des transferts tout aussi spectaculaires.

Al-Hilal, l’un des clubs les plus titrés d’Arabie saoudite, souhaite frapper fort sur le marché des transferts en faisant venir Lionel Messi cet été. De son côté, Al Ittihad cherche à déloger Karim Benzema du Real Madrid, où il a évolué avec succès depuis plus d’une décennie. Selon les dernières informations, KB9 aurait déjà confié à sa direction son désir de quitter les Merengue.

Ce jeudi, le ministre des Sports de l’Arabie saoudite Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal a réagi à ces rumeurs de transfert. Le dirigeant saoudien a confirmé la tendance à demi-mot. «Benzema et Messi ? Les clubs l’annonceront officiellement en temps voulu», a-t-il déclaré aux médias. Ses propos sont relayés par Sport. Selon les déclarations de ce dernier, il faut donc juste attendre un peu pour voir Lionel Messi et Karim Benzema rejoindre Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League.

L’Arabie saoudite, qui cherche à se positionner comme un acteur majeur du football mondial, n’épargne pas les moyens pour attirer des stars internationales. Le recrutement de Cristiano Ronaldo par Al Nassr a déjà été une grande surprise lors du dernier mercato hivernal, et maintenant Al-Hilal et Al Ittihad veulent élever la barre encore plus haut.

