Mercato: la proposition surprenante de Man United à Cristiano Ronaldo

Selon la presse anglaise ce dimanche, Manchester United est prêt à laisser filer Cristiano Ronaldo en prêt cet été, mais à une condition.

Où va jouer Cristiano Ronaldo la saison prochaine? Toujours sous contrat avec Manchester United, le portugais force son départ pour retrouver un club qui évoluera en Ligue des Champions. CR7 n’a d’ailleurs toujours pas repris l’entrainement avec les Reds Devils. Récemment, l’entraîneur Erik Ten Hag avait même déclaré: « je ne sais toujours pas où est Cristiano (Ronaldo)». Une situation qui commence par agacer le club mancunien, qui n’est plus désormais fermé à un départ de sa superstar, mais pas définitivement.

En effet, d’après le Daily Star On Sunday, Manchester United veut bien prêter Ronaldo cette saison, mais ce dernier doit d’abord déclencher sa clause d’option d’un an de prolongation afin qu’il puisse retourner à Old Trafford l’été prochain. Ainsi, il jouera la C1 lors du prochain exercice, avant de revenir chez les Reds devils, l’été suivant, qui sont sûr de se qualifier, cette fois-ci, pour la coupe aux grandes oreilles. Une information également sortie par le Sunday Express qui écrit: « Ron s’en va, mais pas pour de bon. »

Selon le Daily Mirror, l’idée a surpris Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes, qui n’auraient pas encore répondu à cette offre. Toutefois, The Times parle toujours d’un transfert définitif du quintuple Ballon d’Or vers l’Atletico Madrid. Le média britannique affirme que les Colchoneros veulent vendre Antoine Griezmann pour libérer de la masse salariale, et enfin signer Ronaldo. Ce feuilleton de l’été est encore loin de son épilogue.