Mercato: la promesse du FC Barcelone à Bernado Silva

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait promis à Bernardo Silva qu’il rejoindrait l’effectif de Xavi avant la fin du mercato estival.

C’est actuellement le gros dossier sur le marché des transferts. Cadre incontestable de Manchester City, Bernardo Silva est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. L’international portugais aurait même déjà donné son accord pour rejoindre l’effectif de Xavi cet été. Et selon les informations de Sport, le club Catalan aurait promis au milieu des Sky Blues qu’il bouclerait son dossier avant la fin du mercato en cours.

Si le joueur de 28 ans venait à poser ses valises en Catalogne, il deviendrait alors la plus grosse opération de l’été des Blaugranas, lui qui serait en contact avec le club de manière régulière, et qui est considéré comme un élément capital, tant pour Xavi que pour Joan Laporta.

Silva entretient le mystère

Interrogé récemment sur son avenir, Bernardo Silva a entretenu le flou. « J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J’ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c’est le football et nous verrons bien ce qui se passe », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à ESPN.

L’ancien joueur de Monaco a toutefois laissé entendre qu’il ne partirait pas au clash avec son club pour forcer son départ: « C’est un grand club, et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas heureux au club. Ils disent toujours à chacun d’entre nous que si vous n’êtes pas heureux, vous pouvez partir. Bien sûr, ils sont dans les affaires et ils veulent la bonne somme d’argent pour nous laisser partir,

mais personnellement c’est une relation avec le club qui est très respectueuse. Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j’ai toujours été honnête avec eux. Comme je l’ai dit, je respecterai toujours ma relation avec Man City, avec les fans, avec le personnel, avec mes coéquipiers, donc quoi qu’il arrive, cela se passera d’une manière très respectueuse ». Affaire à suivre…