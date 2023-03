Mercato: la promesse de Kylian Mbappé au Real Madrid

Selon les révélations d’AS, ce vendredi matin, Kylian Mbappé a fait part au Real Madrid de son souhait de rejoindre le club en 2024.

C’était le gros dossier du dernier mercato estival. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Mais le natif de Bondy a finalement prolongé avec le club de la capitale française, déclenchant la colère des supporters Merengues. Marca nous apprenait d’ailleurs cette semaine qu’il n’y a plus aucun contact entre le Real Madrid et Mbappé. Des informations, contredits ce vendredi matin, par AS.

En effet, cette dernière source, qui a placardé Mbappé à sa Une de ce jour, affirme que le contact n’est pas rompu entre le Real Madrid et l’attaquant du PSG. AS ajoute même que le Bondynois a exprimé au champion d’Espagne en titre son désir de rejoindre le club en 2024. Pour rappel, selon les médias espagnols, cette année-là que les Merengues veulent recruter le remplaçant de Karim Benzema.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 31 de marzo



📰 Mbappé, sólo si llega libre pic.twitter.com/8zAOe2JPsx — Diario AS (@diarioas) March 30, 2023

Le nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le PSG prendra également fin en 2024, mais dispose d’une option de prolongation jusqu’en 2025 sous certaines conditions. Une arrivée de KM7 au Real paraît donc plausible, même si dans ce dossier les tendances peuvent changer rapidement. Le Real Madrid a aussi fait savoir au Bondynois qu’il ne le recruterait qu’en joueur libre, selon Marca. Le club Merengue ne veut plus négocier avec le PSG, les relations entre les deux équipes étant très tendues. Affaire à suivre donc…