Mercato: la pépite béninoise Ouorou Tamimou débarque en Géorgie

Impressionnant lors de l’aventure des Ecureuils au tournoi UFOA B U20 2022, Ouorou Tamimou va poursuivre sa jeune carrière en Europe. La pépite béninoise s’est engagée avec Gagra Tbilissi FC en 1ère division géorgienne.

Ouorou Tamimou va connaître sa première expérience européenne. Le capitaine des Ecureuils U20 vient de s’engager avec le Football Club Gagra Tbilissi en première division géorgienne. L’annonce a été faite par l’équipe de D1 qui n’a cependant pas communiqué la durée et le montant du transfert de sa nouvelle recrue.

Le joueur lui, a effectué dimanche 14 août ses débuts dans l’élite géorgienne où avec son numéro 26, il a disputé les cinq dernières minutes de la rencontre remportée face à Loco Tbilisi (2-0) à l’occasion de la première journée de championnat géorgien.

Tamimou Ouorou lors d’une séance d’entrainement avec Gagra Tbilissi FC

Souvent comparé à Carles Puyol et Sergio Ramos pour ses qualités défensives et son aisance technique, Ouorou Tamimou avait effectué un stage infructueux chez les jeunes à Dijon en France en 2019. Capitaine des U20 du Bénin lors du tournoi UFOA B, le jeune béninois de 19 ans avait impressionné les observateurs du cuir rond. Auteur d’une campagne réussie sur le plan personnel, le défenseur central formé à l’ASPAC a été le grand artisan de la qualification des Ecureuils juniors à la CAN U20 qui aura lieu en 2023 en Egypte.