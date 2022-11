Mercato: la nouvelle cible du Real Madrid

Selon les informations du Bernabeu Digital ce mercredi, le Real Madrid voudrait s’attacher les services de la sensation du côté de Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

Après avoir échoué à faire venir Kylian Mbappé, qui a prolongé au PSG, et Erling Haaland, qui a rejoint Manchester City, lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a une nouvelle cible XXL pour renforcer son attaque. Si la direction Merengue s’affaire pour boucler la signature de la pépite brésilienne qui évolue à Palmeiras, Endrick, elle lorgne également du côté de Napoli selon les récentes informations du Bernabeu Digital.

En effet, selon cette source, le Real Madrid pense à Khvicha Kvaratskhelia (Naples). L’attaquant géorgien, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 12 rencontres de Serie A, est l’une des sensations du moment en Europe. Ses performances font tellement échos, qu’en Angleterre, le London Evening Standard évoque déjà un prix de 100 millions d’euros pour l’international Géorgien. Toujours selon le Bernabeu Digital, la direction Merengue se serait déjà informée à propos du joueur.

De son côté, Khvicha Kvaratskhelia a récemment déclaré son amour pour le champion d’Europe en titre. « Je veux gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Je suis supporter depuis petit. Avec mes frères on regardait leurs matchs tout le temps ». Avec le joueur déjà conquis, le Real Madrid a déjà fait la moitié du chemin. Il ne reste désormais plus qu’à convaincre Naples et son président Aurelio De Laurentiis qui se montre souvent très dur en affaire.

Qui est Khvicha Kvaratskhelia?

Natif de Tbilissi en Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia est formé par le club local du Dinamo Tbilissi. Il joue son premier match en professionnel alors qu’il n’a que 16 ans, le 29 septembre 2017, face au Kolkheti 1913 Poti. Il se montre décisif dès son premier match, puisque c’est lui qui délivre la passe décisive sur le but égalisateur, permettant à son équipe de faire match nul (1-1).

Après plusieurs expériences dans d’autres clubs, il est transféré au Dinamo Batoumi le 24 mars 2022, après la suspension de son contrat au Rubin Kazan en raison de l’invasion russe en Ukraine. Au mercato estival 2022, il est transféré au Napoli pour environ 10 millions d’euros. Il signe un contrat de 5 ans et devient le premier géorgien de l’histoire du club. Depuis, le Géorgien fait les beaux joueurs de l’actuel Serie A, où il s’est révélé aux yeux du monde.