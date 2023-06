Mercato: la Liga change ses règles

Au milieu d’un mercato estival animé, la Ligue espagnole a pris la décision de modifier ses règles. L’Objectif est de permettre aux clubs espagnols d’être plus actif sur le marché des transferts.

Les médias espagnols rapportent avec enthousiasme que LaLiga a accepté de modifier ses règles pour le mercato, offrant ainsi une bouffée d’air frais aux clubs qui ont dépassé les limites de leur masse salariale. Mais en quoi consistent exactement ces nouvelles mesures ?

D’après AS, les clubs pourront désormais réutiliser jusqu’à 50% de la somme économisée en termes de salaires et de recrutement, contre un maximum de 40% auparavant. Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’une équipe qui réalise 10 millions d’euros d’économies. Elle pourra désormais réinvestir 5 millions d’euros (au lieu de 4 millions) de cette somme économisée. Mais ce n’est pas tout. Si le montant des économies représente plus de 5% de la masse salariale de l’équipe, le pourcentage autorisé passe même à 60%.

- Publicité-

Cette première mesure constitue un coup de pouce non négligeable, mais ce n’est pas la seule. Deux autres modifications importantes ont été apportées. Tout d’abord, la somme totale des économies réalisées ne pourra pas dépasser 60% de l’excédent en début de saison, alors qu’auparavant cette limite était fixée à 40%. Enfin, LaLiga a également annoncé que les clubs pourront réutiliser au maximum 20% d’une plus-value générée par la vente d’un joueur. Cependant, ce pourcentage augmentera à 30% si le joueur vendu représentait plus de 5% de la masse salariale du club.

Ces changements viennent donc offrir plus de flexibilité aux clubs qui se trouvent dans une situation délicate en raison de contraintes financières. En permettant une réutilisation accrue des économies réalisées, LaLiga espère faciliter le recrutement et le maintien d’un effectif compétitif pour ces équipes. Il s’agit là d’une mesure bienvenue pour les clubs, notamment le FC Barcelone, qui cherche à redresser sa situation économique tout en restant compétitif sur la scène nationale et continentale.

Articles similaires