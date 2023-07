Mercato: la Juventus fixe un prix dérisoire pour Paul Pogba

-Publicité-

La Juventus a fixé le prix de Paul Pogba, désiré cet été par les géants de l’Arabie Saoudite. Et le club italien a imposé une modeste somme de 10 millions d’euros.

Paul Pogba a récemment suscité l’intérêt de la Saudi Pro League, Al Ahli et Al Ittihad souhaitant amener le milieu de terrain de la Juventus au Moyen-Orient. Selon la Gazzetta Dello Sport, les Bianconeri sont impatients de tirer profit du joueur de 31 ans et ont claqué un prix modeste de 10 millions d’euros, ce qui devrait encourager les équipes à bouger, mais plus important encore, prendre en charge son salaire mirobolant.

Pogba serait une autre star qui signerait pour un club du Moyen-Orient cet été s’il déménageait en Arabie saoudite. De nombreux joueurs superstars ont déjà rejoint des clubs de la Saudi Pro League au cours des derniers mois, notamment Karim Benzema , N’Golo Kante et Ruben Neves.

