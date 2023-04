Mercato: la grosse offre de l’Arabie Saoudite à Luka Modric

-Publicité-

D’après AS, Luka Modrić a reçu une offre de salaire à hauteur de 50 millions d’euros sur deux saisons de la part d’un club saoudien.

Pour faire parler de son football à travers le monde, l’Arabie Saoudite a trouvé la solution: recruter des superstars mondiales en fin de carrière, en leur offrant des ponts d’or. Et si Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr, d’autres clubs saoudien veulent également leurs superstars, a l’image d’Al Hilal qui rêve de Lionel Messi. Mais d’autres légendes de ce sport encore en exercice sont également courtisées. C’est le cas de Luka Modric. Et, selon les dernières informations d’AS, le croate a reçu une grosse offre de la part d’une équipe de la Saudi pro League.

Si le média madrilène n’a pas donné le nom du club en question, il dévoile néanmoins que ce dernier est prêt à offrir à Luka Modric un salaire de 50 millions d’euros sur deux ans. Une somme deux fois plus importante que celle touchée par le joueur de 37 ans au Real Madrid. Une offre considérable, qui n’intéresse toutefois pas Modric. En effet, un départ de Madrid n’est pas l’ordre du jour pour le capitaine de la Croatie. Très attaché au club madrilène, le Croate souhaiterait rempiler d’une saison.

“je me sens bien et je veux rester au Real Madrid. Mais je dois parler avec le club, voir ce qu’il pense et nous verrons. Je veux continuer parce que je le mérite, pas parce qu’on me le donne. On ne m’a jamais rien donné dans ma vie et ça ne va pas arriver maintenant. Quoi qu’il arrive, rien ne changera ma relation avec le Real Madrid : c’est le club de ma vie, quoi qu’il arrive”, a d’ailleurs déclaré récemment Luka Modric, qui est en fin de contrat en juin prochain, sur une possible prolongation chez les Merengue.

