Mercato: la grosse enveloppe du Real Madrid pour recruter Mbappé

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, le Real Madrid serait prêt à mettre 250 millions d’euros sur la table pour recruter Kylian Mbappé cet été.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de dominer le mercato estival. Bien que le joueur né à Bondy affirme vouloir jouer la saison prochaine à Paris, sa décision de ne pas activer l’année en option dans son contrat a complètement relancé les spéculations sur son avenir. De nombreuses rumeurs circulent, évoquant une possible arrivée au Real Madrid en tant que joueur libre la saison prochaine. Mais, selon l’émission espagnole El Chiringuito, un transfert de Mbappé cet été au Real Madrid est toujours possible.

Selon un journaliste qui suit de près le club espagnol, les contacts entre le Real Madrid et Fayza Lamari, la mère et agent de l’attaquant français, n’ont jamais été rompus. Il affirme que c’est elle qui devra négocier avec le PSG et qu’elle joue un rôle clé dans cette situation. Le journaliste soutient également que le Real Madrid pourrait être prêt à débourser une somme de 250 millions d’euros pour conclure le transfert.

Alors que Florentino Perez avait récemment déclaré que son équipe avait terminé son mercato estival, avec la signature de l’attaquant espagnol Joselu, le club a certainement reconsidéré sa position avec l’entrée en course d’un nouveau prétendant pour Kylian Mbappé. En effet, l’agent Fifa Marco Kardemir a affirmé récemment que: « Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé« . Selon ce dernier, les Reds seraient prêts à débourser 300 millions d’euros pour boucler la venue du Bondynois.

