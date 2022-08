Mercato: la grosse décision de Cristiano Ronaldo pour son avenir

Selon les informations de AS, Cristiano Ronaldo souhaitait se trouver un nouveau club avant dimanche et le début de la Premier League. Mais ça s’annonce compliqué.

Cristiano Ronaldo a effectué son retour sur les pelouses ce dimanche avec Manchester United, lors du match nul contre le Rayo Vallecano (1-1) en amical. Pourtant, le portugais n’a pas changé d’avis et compte toujours quitter les Red Devils cet été. D’ailleurs, AS nous apporte de nouvelles informations dans ce dossier.

En effet, selon le média espagnol, l’ancien attaquant du Real Madrid souhaitait se trouver un nouveau point de chute avant dimanche et le début de la saison des Red Devils, avec ce match face à Brighton pour la première journée de Premier League. Mais ça s’annonce compliqué pour le Lisboète. AS explique en effet que tout indique qu’il démarrera la saison en tant que Mancunien, même s’il est fort probable qu’il ne dispute pas cette rencontre du 7 août.

Si les clubs ne se bousculent pas pour accueillir Ronaldo, AS indique également que les options les plus crédibles pour l’avenir du joueur restent l’Atlético et Naples. Mais dans les deux cas, il faut vendre et libérer de l’espace pour l’ancienne star du Real Madrid. Autant dire que le feuilleton CR7 est loin de son épilogue.

Un retour sur fond de polémique

Comme on vous l’expliquait, Cristiano Ronaldo a effectué son retour avec Manchester United ce dimanche en amical contre le Rayo. Si le portugais n’a pas été décisif lors de la rencontre, il s’est illustré en dehors des pelouses. En effet, sorti à la mi-temps du match, CR7 a quitté le stade avant la fin de la partie. Un geste du portugais qui crée une petite polémique en Angleterre, la presse locale fustigeant le comportement du quintuple Ballon d’Or.

La situation de l’ancien attaquant à Manchester United fait de plus en plus parler au pays de sa Majesté. D’ailleurs, l’ancien mancunien, Louis Saha, s’est exprimé à ce propos jugeant Ronaldo quelque peu égoïste.

« Je ne vais pas le juger car c’est un joueur immense et je ne suis pas à sa place, mais j’aurais aimé qu’il reste, car c’est un joueur formidable. Personne ne peut juger ses actions en ce moment, car c’est sa propre carrière. (…) Je ne suis pas Cristiano mais en tant que personne qui semble être un supporter de Manchester United, j’ai l’impression qu’il n’en a pas assez montré, il pense à lui-même », a déclaré l’ancien Red Devils à Sky Bet.