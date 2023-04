Mercato: la grande décision de Manchester City pour Erling Haaland

- Publicité-

Selon The Athletic, Manchester City veut proposer un nouveau contrat à Erling Haaland, qui est déjà lié au club mancunien jusqu’en 2027.

Cette saison, Erling Haaland est un véritable cauchemar pour les défenseurs de la Premier League. Bien qu’il dispute sa première saison dans le championnat considéré comme le meilleur au monde, le prodige norvégien a déjà marqué 32 buts en 28 matchs. Grâce à ses prestations exceptionnelles, qu’il enchaîne, match après match, le prodige norvégien a totalement convaincu sa direction, qui travaille déjà à lui proposer un nouveau contrat, alors que l’actuel ne s’achève qu’en 2027.

En effet, d’après The Athletic, le board mancunien est en train de préparer une nouvelle offre de contrat pour son joyau. Cette offre pourrait être présentée au joueur dans les semaines ou les mois à venir. De son côté, l’ancien buteur de Dortmund est satisfait de son propre rendement et de ce qu’il apporte à l’équipe, et se sent épanoui au sein du club. Il serait donc ouvert à l’idée de prolonger son bail avec les Cityzens, toujours selon la même source.

Une « clause Guardiola »

The Athletic fait également la lumière sur la fameuse clause libératoire contenue dans le contrat d’Erling Haaland avec Manchester City. En effet, le bail signé par le Cyborg à son arrivée en provenance du Borussia Dortmund incluait une clause lui permettant de partir à la fin de sa deuxième saison, c’est-à-dire à l’été 2024, contre une somme de 150 millions d’euros. Mais cette clause était surtout liée à l’avenir de Pep Guardiola, et elle ne tient plus depuis que le Catalan a renouvelé son propre contrat en novembre (jusqu’en 2025), explique le média britannique.

Pour rappel, avant son arrivée à Manchester City, Erling Haaland état convoité par plusieurs autres cadors européens, notamment le PSG et le Real Madrid. Les Merengue espéraient d’ailleurs attirer le meilleur buteur de l’édition en cours de la Ligue des champions en 2024, en activant sa clause. Les Madrilènes devront maintenant reconsidérer leur plan et certainement envisager une nouvelle piste pour leur attaque.