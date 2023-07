Mercato: la bataille pour le banc du Real Madrid est déjà lancée

Selon les informations rapportées par Footmercato, ce mercredi, le Real Madrid a déjà ciblé 6 noms pour remplacer Carlo Ancelotti, qui prendra les rênes de la sélection brésilienne en 2024.

Le mercato estival n’est pas encore terminé, que le Real Madrid prépare déjà sa saison en 2024. Pour cette année à venir, le club devra faire face au départ de son entraîneur Carlo Ancelotti, qui va prendra les rênes du Brésil, selon le président de la Fédération brésilienne de football. « Diniz a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu », a révélé Ednaldo Rodriguez mardi soir.

Souhaitant éviter de se faire prendre de court, le club espagnol a déjà ciblé plusieurs noms pour remplacer son entraîneur actuel, selon les informations rapportées par Footmercato. Toujours en activité et recherché sur le marché, Zinedine Zidane est fréquemment évoqué comme l’un des candidats privilégiés. Sa connaissance approfondie du Real Madrid et de son vestiaire est un atout indéniable. De plus, il a joué un rôle précieux dans l’arrivée de Jude Bellingham. Il pourrait également jouer un rôle clé dans la persuasion de Kylian Mbappé, avec qui il entretient une relation étroite.

Un autre ancien de la maison est également dans le viseur et il s’agit de José Mourinho. Le technicien portugais entretient de très bonnes relations avec Florentino Perez. Il a aussi été lié au Real Madrid ces derniers mois et présentera aussi l’avantage d’être libre en juin 2024. Le nom de Julian Nagelsmann revient également régulièrement à Madrid, où il est constamment surveillé avec intérêt. Viré par le Bayern en cours de saison, le technicien allemand a refusé par la suite de rebondir au PSG.

Un autre nom qui est régulièrement lié au Real Madrid, pour le poste d’entraîneur, est celui de Xavi Alonso. L’ancien joueur des Merengue, actuellement coach du Bayer Leverkusen, plait beaucoup à Madrid. D’ailleurs, Defensa Central l’a souvent cité comme le candidat numéro un au poste de coach du Real Madrid. Enfin, le club espagnol pourrait miser sur une solution interne, en choisissant Raul, actuel entraîneur de la Castilla. Courtisé par plusieurs équipes cet été, l’espagnol est finalement resté à la tête des jeunes du Real. Il espère remplacer Ancelotti selon la Cadena SER.

