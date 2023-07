Mercato: Kylian Mbappé recale l’Arabie saoudite

Selon les informations de L’Equipe, confirmées ce mercredi par RMC Sport, Kylian Mbappé a refusé l’offre d’Al Hilal. Le français ne rejoindra donc pas l’Arabie saoudite.

Les représentants du club saoudien Al-Hilal étaient présents à Paris cette semaine pour finaliser quelques dossiers, et c’est à cette occasion qu’ils ont tenté de convaincre Mbappé de rejoindre leurs rangs. Le Paris Saint-Germain avait autorisé les discussions après avoir accepté une offre de transfert faramineuse évaluée à 300 millions d’euros, incluant des bonus attrayants. De plus, pour tenter de séduire le jeune attaquant, Al-Hilal lui a proposé un salaire ahurissant de 200 millions d’euros par an pour un contrat de deux ans.

Mais, Kylian Mbappé a catégoriquement refusé cette offre alléchante de l’Arabie saoudite, selon des informations exclusives de L’Équipe, confirmées par RMC Sport ce mercredi. La position du natif de Bondy a toujours été on ne peut plus claire : il souhaite quitter le PSG librement dans un an. Il semble déterminé à honorer son contrat avec le club parisien jusqu’à son terme avant de prendre une décision concernant son avenir. Cette attitude renforce les spéculations persistantes selon lesquelles le joueur aurait déjà un accord en coulisses avec le prestigieux club espagnol, le Real Madrid, en vue d’une signature en 2024.

- Publicité-

Pour le Paris Saint-Germain, le refus de Mbappé d’accepter l’offre de l’Arabie saoudite est interprété comme une preuve supplémentaire de ses intentions de rejoindre le club madrilène libre la saison prochaine. Pour rappel, les responsables du PSG ont décidé de laisser de côté leur meilleur joueur pour la tournée au Japon, dans le but de pousser l’attaquant français à prendre une décision entre prolonger son contrat ou être vendu. Cependant, l’international tricolore semble déterminé à se battre avec sa direction, même s’il doit rester sur le banc parisien aussi longtemps que nécessaire.

Articles similaires