Mercato: Kylian Mbappé cherche une maison à Madrid

Selon les informations de la Defensa Central, ce vendredi, Kylian Mbappé se cherche une maison à Madrid. Des signes d’un futur transfert au Real Madrid?

C’est désormais habituel sur cette période estivale des transferts en Europe. Pas un seul jour ne passe sans qu’une nouvelle information ne sorte sur l’avenir de Kylian Mbappé dans la presse. Le jeune Bondynois anime les rumeurs mercato depuis qu’il a annoncé au PSG son choix de ne pas lever l’année en option dans son contrat. Alors qu’une réunion au sommet entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens doit se tenir ce vendredi, pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation du français, une petite bombe est venu d’Espagne.

Selon la Defensa Central, Kylian Mbappé cherche déjà une maison à Madrid. Selon cette source, le champion du monde 2018 aurait confié à des agences immobilières de luxe le soin de lui trouver son futur nid douillet, fixant même plusieurs exigences. La maison devra offrir un espace généreux, comportant au moins huit chambres. De plus, elle devrait être équipée d’une salle de soin complète incluant un sauna et un spa pour se détendre après les entraînements intensifs. Pour compléter cet ensemble, une piscine intérieure ainsi qu’une piscine extérieure seraient également requises pour profiter des plaisirs aquatiques.

En accord avec les passions de Mbappé, il serait essentiel d’avoir à disposition un terrain de basketball et un terrain de football, où il pourrait s’adonner à ses activités sportives favorites avec ses amis et sa famille. Enfin, l’intimité et la tranquillité étant primordiales pour lui, Mbappé souhaiterait que sa maison soit entourée d’une abondante végétation, offrant un écrin naturel et le protégeant des regards indiscrets.

Évidemment, une telle information ne permet pas d’affirmer si Kylian Mbappé, va rejoindre le Real Madrid cet été ou librement en 2024. Selon les dernières informations, c’est la deuxième option qui est envisagée par les Merengue et le Bondynois. D’ailleurs, l’attaquant français a assuré à plusieurs reprises qu’il voulait jouer la saison prochaine au PSG. De son côté, le club parisien veut vendre son joueur cet été, s’il ne prolonge pas. Affaire à suivre…

