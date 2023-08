Mercato: Kylian Mbappé a recalé un nouveau club

Après Al Hilal, Kylian Mbappé a recalé Chelsea selon les dernières affirmations de L’Équipe. Le joueur français est toujours poussé vers la sortie par le PSG.

Le mercato estival continue d’être rythmé par le feuilleton Kylian Mbappé. Face au refus de son joueur de prolonger son contrat qui prend fin en 2024, le PSG a pris la décision de le mettre sur la liste des transferts. Les Parisiens ont d’ailleurs accepté récemment une offre de 300 millions d’euros d’Al Hilal pour son joueur, mais ce dernier a recalé l’écurie saoudienne. Et selon les dernières informations de L’Equipe, le Bondynois a mis un vent à un autre prétendant.

Il s’agit du club de Premier League de Chelsea. Les Blues avaient tâté le terrain mais le Français a dit non, lui qui a le Real Madrid dans un coin de la tête. Pour rappel, Mbappé a toujours clamé qu’il voulait évoluer au PSG la saison prochaine. Mais face à son club qui a durci le ton, KM7 a été écarté de la tournée au Japon et retiré du site officiel du club, le champion du monde 2018 peut revoir ses plans et envisager un départ avant la fin du mercato estival.

- Publicité-

Le PSG est d’ailleurs disposé à discuter avec le Real Madrid pour trouver un accord. Sauf que selon les dernières informations, le club madrilène ne semble pas bouger le petit doigt. Florentino Perez et son comité de direction ont même fait savoir par la presse espagnole que le mercato du Real Madrid était clos. Ce dossier va encore tenir les fans en haleine pendant quelques semaines.

Articles similaires