Mercato: Karim Benzema a trouvé son nouveau club

Selon les informations de RMC Sports ce lundi, Karim Benzema va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Il va rejoindre Al Ittihad, champion en titre de la Saudi Pro League.

Après 14 ans au Real Madrid, Karim Benzema a disputé son dernier match avec le club dimanche. Et l’ancien international français sait déjà quel club il va rejoindre. En effet, selon RMC Sport, l’attaquant français va s’engager ce lundi avec le club d’Al Ittihad, fraîchement sacré champion d’Arabie Saoudite, devant Al Nassr, où évolue son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.

À l’âge de 35 ans, l’ancien avant-centre de l’équipe de France, qui a pris sa retraite internationale, s’apprête à rejoindre sa troisième équipe au cours de sa carrière, après avoir évolué à l’Olympique lyonnais et au Real Madrid, ou il a écrit sa légende. Le club d’Al Ittihad, basé à Djeddah, la deuxième plus grande ville d’Arabie saoudite, située à l’ouest du pays, sera donc sa prochaine destination. Un gros contrat, avec un salaire de 200 millions d’euros sur deux ans, attendrait le Ballon d’Or 2022.

En attendant de signer son nouveau bail avec Al Ittihad, Karim Benzema va faire ses adieux au Real Madrid ce mardi, lors d’une cérémonie d’hommages organisée par le club. Pour rappel, le Nueve à disputé plus de 600 matchs avec les Merengues, pour 354 buts et plus de 150 passes décisives. Il a également remporté 25 trophées, dont 5 Ligues des champions. Le français est d’ailleurs le joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, à égalité avec Marcelo.

