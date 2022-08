Mercato Juventus: Manchester United fixé sur le prix d’Adrien Rabiot

Selon les informations de Sky Sports, la Juventus a fixé un prix pour son milieu Adrien Rabiot. Il faudra ainsi débourser environ 17 millions d’euros sans les bonus, pour s’attacher les services du francais.

C’est la rumeur mercato qui agite l’Angleterre ces derniers jours. En quête d’un renfort pour son milieu de terrain, pour pallier le départ de Paul Pogba pour la Juventus, Manchester United aurait jeté son dévolu sur le turinois Adrien Rabiot, selon la presse anglaise. Et les Mancuniens sont désormais fixés sur ce qu’ils devront débourser pour s’offrir l’international français.

Selon Sky Sports, le montant pour s’attacher les services du milieu de 27 ans est d’environ 17 millions d’euros sans les bonus. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur formé au PSG, reste l’alternative la plus sérieuse des Red devils après l’échec du dossier Frenkie de Jong. Selon le média anglais, la négociation est même déjà avancée entre les deux clubs et il est fort probable de voir le français débarquer à Manchester United avant la fin du mercato estival. Pour rappel, Adrien Rabiot n’entre plus dans les plans de Massimiliano Allegri, qui lui laisse une porte de sortie afin qu’il puisse jouer.

Un renfort qui fera du bien à l’équipe dirigée par Erik Ten Hag. Après une bonne presaison, les Mancuniens sont retombés dans leur travers de la saison passée. En effet, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont concédé une défaite (1-2) contre Brighton dimanche dernier, lors de la première journée du nouvel exercice de Premier League. La reconstruction de Manchester United, sous l’égide de Ten Hag, s’annonce plus difficile que prévu.