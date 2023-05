Mercato: Jude Bellingham va s’engager avec le Real Madrid

-Publicité-

Courtisé par les plus grands cadors européens, le jeune milieu de terrain angalis Jude Bellingham va signer au Real Madrid, selon les dernières informations de Marca.

Véritable sensation du Borussia Dortmund depuis quelques saisons déjà, Jude Bellingham est désiré par les meilleurs clubs du vieux continent. Il faut dire qu’en seulement quelques années, le jeune prodige anglais est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Certains estiment même qu’il sera la référence à son poste dans les années à venir. Outre Liverpool, Chelsea ou bien encore Manchester City en Premier League, le Real Madrid a lui aussi mis tout en œuvre pour accueillir le joueur de 19 ans.

Et selon les dernières informations de Marca, ce sont les Merengue qui ont finalement réussi à convaincre Bellingham. Le média espagnol avance même que la signature du milieu de terrain est imminente. À moins d’un revirement de situation de dernière minute, ce renfort devrait rejoindre l’équipe actuellement classée deuxième de Liga pour renforcer son milieu de terrain. Toujours selon Marca, Jude Bellingham pourrait parapher un bail jusqu’en 2029 avec le Real Madrid. Un très gros coup en vue pour le champion d’Europe en titre.

Formé à Birmingham, Jude Bellingham a rejoint le Borussia à l’été 2020 contre un chèque de 25 millions d’euros. Et le prodige de 19 ans est devenu assez rapidement l’un des meilleurs à son poste. Cette saison, l’international anglais a disputé 40 matchs avec Dortmund (toutes compétitions confondues). Il a notamment inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives. Sous le maillot Merengue, Bellingham va passer atteindre le sommet du football et il devra pouvez rapidement pour ne pas succomber à la pression.

