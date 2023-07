Mercato: Jordi Alba va rejoindre Messi et Busquets à l’Inter Miami

-Publicité-

Le défenseur espagnol Jordi Alba rejoindra des anciens coéquipiers de Barcelone, Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami, a déclaré mardi, le président du club Jorge Mas.

Le contingent barcelonais de l’Inter Miami va bientôt accueillir un autre membre. C’est en tout cas l’annonce faite mardi par le président du club floridien. En effet, à l’issue du premier entrainement de Lionel Messi et Sergio Busquets, Jorge Mas a déclaré que Jordi Alba rejoindra très prochainement l’écurie américaine. « Jordi Alba signera aujourd’hui (mardi) », a lancé le propriétaire de la franchise de Major League Soccer (MLS).

Alba, qui a quitté Barcelone cet été à l’expiration de son contrat, a passé plus de 10 ans avec les géants espagnols, marquant 27 buts en 459 matches. Sous les couleurs blaugranas, il a remporté six titres en Liga et la Ligue des champions en 2015.

- Publicité-

En attendant l’arrivée probable de Jordi, Messi et Busquets, qui ont signé des contrats jusqu’en 2025, ont eux, été présentés dimanche, à une foule enthousiaste d’environ 20 000 fans. Les deux recrues devraient faire leurs débuts vendredi, lors d’un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul, de Mexico.

Articles similaires