Mercato: Joan Laporta annonce le retour de Lionel Messi au Barça

- Publicité-

Au micro de la Cadena Ser ce dimanche soir, le président du FC Barcelone Joan Laporta a répondu “oui”, lorsqu’ un supporter lui a demandé si Lionel Messi allait revenir au Barça cet été.

C’est la grosse tendance du mercato de ces dernières semaines. Désormais plus intouchable au sein de l’effectif du PSG, Lionel Messi est proche d’un retour au FC Barcelone cet été. Le club catalan a même confirmé des contacts avec l’entourage du joueur. De plus, le père et agent du joueur, Jorge Messi, a rencontré le président du Barça à plusieurs reprises ces derniers temps. Interrogé une nouvelle fois sur ce dossier ce dimanche, sur les antennes de la Cadena Ser, Joan Laporta a lâché une grosse bombe.

En effet, quand un supporter a demandé au dirigeant catalan : «Messi au Barça?», le patron de l’écurie espagnole a répondu : «oui». Ce qui a évidemment rendu fous les supporters blaugranas, qui s’imaginent déjà revoir La Pulga sous le maillot de l’actuel leader de la Liga. Laporta n’a rien dit de plus mais, l’issue de ce dossier devrait être connue dans les prochaines semaines, avec la fin de saison qui se profile déjà.

- Publicité-

Pour rappel, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone après la fin de son contrat. Le champion du monde 2022 avait alors rejoint gratuitement le Paris Saint-Germain, avec lequel il avait espéré remporter un nouveau titre en Ligue des champions. Face à son échec sur les deux dernières saisons, la Pulga a peut-être à cœur d’aller essayer une dernière fois avec son club de cœur, avant de mettre fin à ce chapitre de la meilleure des manières.