Mercato : Jean-Clair Todibo rejoint le RC Lens en prêt

Le Racing Club de Lens a officialisé, ce mardi 1er septembre 2026, l’arrivée en prêt du défenseur central français Jean-Clair Todibo (26 ans), en provenance de West Ham United. Il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat, pour la saison 2026-2027. L’international français retrouve ainsi la Ligue 1, deux ans après son départ de l’OGC Nice, au terme d’un dossier bouclé dans les dernières heures du mercato estival.

Todibo était pourtant proche de l’Olympique de Marseille, avec qui un accord avait été évoqué, mais les difficultés financières du club phocéen ont permis au RC Lens de s’engouffrer dans la brèche. Les Sang et Or ont fait valoir un argument de poids : la participation à la Ligue des champions cette saison. Le joueur a par ailleurs accepté de revoir ses exigences salariales à la baisse pour faciliter son arrivée dans le Nord. Il retrouve un championnat qu’il connaît bien, après deux saisons passées à West Ham, relégué en Championship à l’issue du dernier exercice.

Formé à Toulouse, où il fait ses débuts en Ligue 1 en 2018, Jean-Clair Todibo est ensuite passé par le FC Barcelone – dont il est sacré champion d’Espagne en 2019 –, puis par Schalke 04 et le Benfica Lisbonne en prêt, avant de s’installer plusieurs saisons à l’OGC Nice. Il totalise 125 matchs de Ligue 1 et compte deux sélections en équipe de France, obtenues en septembre et novembre 2023. À Nice, lors de la saison 2021-2022, il avait notamment enchaîné 54 interceptions et 39 tacles en 36 rencontres, selon les statistiques communiquées par son nouveau club.

Pour le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, cette arrivée répond à la volonté du club de recruter un défenseur expérimenté, habitué au très haut niveau. Le club met en avant sa capacité de duel, sa lecture du jeu et sa qualité de relance, des atouts jugés précieux pour étoffer l’arrière-garde lensoise. Todibo portera le numéro 20 sous le maillot lensois.

Un pari à double sens

Pour Lens, ce prêt sans option d’achat représente une opération peu risquée : le club récupère un défenseur rompu aux exigences de la Ligue 1 et de la scène européenne, sans engagement financier sur le long terme. Selon la presse anglaise, Aston Villa avait également manifesté un intérêt pour le joueur avant que celui-ci ne privilégie Lens et sa campagne de Ligue des champions. Pour Todibo, l’enjeu sera désormais de retrouver du temps de jeu et de la régularité, après une fin de parcours limitée à West Ham, tout en profitant de la scène européenne pour relancer sa trajectoire.