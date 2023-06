Mercato: Harry Kane a choisi son prochain club

Selon les dernières informations de Sky Sports, l’attaquant de Tottenham Harry Kane souhaiterait rejoindre le Bayern Munich cet été. Le club bavarois serait même optimiste sur ce dossier.

Harry Kane a longtemps été au centre de l’attention des plus grands clubs européens tels que le PSG, le Real Madrid et Manchester United. Mais il semble que l’attaquant vedette des Spurs soit désormais prêt à faire son choix pour la prochaine étape de sa carrière, et cela semble pencher en faveur du Bayern Munich.

Selon les dernières informations de Sky Sports, le Bayern serait même optimiste quant à ses chances d’obtenir la signature du capitaine des Spurs pour un montant inférieur à 100 millions d’euros. Cette nouvelle est une véritable aubaine pour les dirigeants bavarois qui sont déterminés à recruter un avant-centre de classe mondiale pendant la période estivale des transferts.

L’arrivée de Harry Kane au Bayern Munich serait un véritable coup de maître pour le club allemand. Avec ses qualités exceptionnelles en tant que buteur et son sens du jeu, Kane apporterait une dimension supplémentaire à l’attaque déjà redoutable du Bayern. Son expérience en tant que capitaine de Tottenham et de l’équipe nationale anglaise serait également un atout précieux pour l’équipe.

