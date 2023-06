Mercato: Hakim Ziyech recalé par Al Nassr?

Selon les dernières informations de Footmercato, le club saoudien d’Al NAssr aurait abandonné la piste Hakim Ziyech, alors que le transfert était en bonne voie. Le joueur marocain aurait raté sa visite médicale.

Désireux de renforcer son effectif et d’offrir à Cristiano Ronaldo des coéquipiers capables de l’aider à conquérir le championnat saoudien la saison prochaine, Al Nassr a ciblé l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’opération a même déjà été achevée et les contrats avaient même été signés. Sauf que ce transfert vient de prendre du plomb dans l’aile.

En effet, selon Footmercato, le deal pourrait finalement capoter en raison d’un problème au genou du Marocain détecté lors de la visite médicale. Al Nassr serait désormais plus que réticent quant à la signature du joueur, toujours sous contrat avec les Blues. Il convient de rappeler que Ziyech aurait dû être prêté au PSG à la toute fin du dernier mercato hivernal, mais l’opération n’a finalement pas abouti en raison de problèmes administratifs. Son genou avait déjà suscité une inquiétude, rapidement dissipée, lors de sa visite médicale à Paris.

Si le transfert du joueur à Al Nassr est annulé, ce dernier passera à côté d’une manne financière non-négligeable. En effet, un salaire annuel compris entre 12 et 13 M€ par an attendait Hakim Ziyech en Arabie saoudite, alors que Chelsea aurait perçu une indemnité de 15 M€. Lors de ce mercato estival, Chelsea a déjà vu plusieurs de ses joueurs rejoindre la Saudi Pro League, notamment N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Édouard Mendy (Al-Ahli). Hakim Ziyech sera-t-il le prochain Blues à rejoindre l’État pétrolier?

