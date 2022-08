Mercato: Everton s’offre la pépite belge Amadou Onana

Everton a officialisé l’arrivée du milieu de terrain lillois, Amadou Onana. L’international belge s’engage avec les Toffees jusqu’en 2027.



Le joueur de 20 ans était à Goodison Park samedi pour assister à la défaite 1-0 d’Everton contre Chelsea lors de son premier match de Premier League de la saison. West Ham était également intéressé par Onana et avait convenu d’une redevance pour le joueur.

« C’est génial de rejoindre Everton« , a-t-il déclaré à EvertonTV. « Je sais que c’est un grand, grand club, l’un des plus grands d’Angleterre. C’est quelque chose dont je veux faire partie pendant de nombreuses années« , a-t-il ajouté.

Onana devient la cinquième signature d’Everton cet été après James Tarkowski, Dwight McNeil et la paire de prêt Ruben Vinagre et Conor Coady. Onana, qui a fait ses débuts en Belgique contre les Pays-Bas en juin, a déclaré que le manager d’Everton, Frank Lampard, avait joué un rôle clé dans sa décision de déménager.

« Tout le monde ici a montré qu’il me voulait vraiment et qu’il avait un plan pour moi, a-t-il déclaré. Le manager a joué au plus haut niveau, a gagné beaucoup de choses et était aussi milieu de terrain. Cela signifie beaucoup d’avoir de l’intérêt de sa part et je pense qu’il peut m’apprendre beaucoup de choses« .

« Amadou est un joueur que nous tenions vraiment à amener à Everton. Il a de nombreuses qualités pour aider à renforcer notre milieu de terrain et, à seulement 20 ans, il a un énorme potentiel pour s’améliorer encore« , a confié pour sa part Franck Lampard sur sa nouvelle recrue.

🚨 OFFICIEL



Amadou Onana s’engage avec Everton jusqu’en 2027 !



Montant du transfert : 36M€ + 20% à la revente 🤑 pic.twitter.com/Ratz7WehkG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 9, 2022

Arrivé chez les Dogues l’été dernier en provenance d’Hambourg (Allemagne), Amadou Onana est apparu à 42 reprises (3 buts) sous le maillot lillois, toutes compétitions confondues. C’est au cours de ce dernier exercice 2021-2022 que celui qui était alors international Espoirs belge a fêté sa première cape avec les Diables Rouges, lui qui a par ailleurs découvert les joutes de la Champions League avec le LOSC (8 matchs). Désormais, c’est à Everton que le jeune joueur va écrire la suite de sa carrière.