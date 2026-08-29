Mercato: Enzo Fernández aurait trouvé un accord avec Manchester City

Enzo Fernández se rapproche d’un départ de Chelsea pour Manchester City. Le milieu de terrain argentin aurait trouvé un accord verbal avec le club mancunien sur les modalités de son futur contrat, laissant désormais les deux formations négocier l’indemnité de transfert.

Enzo Fernández aurait franchi une première étape en vue d’un départ de Chelsea. Le milieu de terrain argentin aurait trouvé un accord verbal avec Manchester City concernant les conditions personnelles de son futur contrat. Désireux de rejoindre le club mancunien, l’international argentin attend désormais que les deux formations parviennent à un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert.

Des discussions seraient actuellement en cours entre Chelsea et Manchester City pour tenter de débloquer le dossier. Les négociations portent principalement sur le montant réclamé par les Blues pour laisser partir leur milieu de terrain. Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, un accord entre les deux clubs reste donc nécessaire avant que l’opération puisse être finalisée.

Arrivé à Chelsea avec le statut de joueur majeur, Fernández pourrait ainsi poursuivre sa carrière sous les couleurs d’un concurrent direct en Premier League. Son éventuel transfert vers Manchester City constituerait un mouvement particulièrement remarqué sur le marché anglais. Les prochaines heures pourraient être décisives dans ce dossier, alors que les deux clubs doivent désormais régler la question de l’indemnité de transfert.