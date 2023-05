Mercato: Dortmund sort du silence pour Bellingham, annoncé au Real Madrid

-Publicité-

Interrogé par ESPN, le directeur sportif du Borussia Dortmund Sebastian Kehl a assuré que son équipe n’a reçu aucune offre pour son prodige Jude Bellingham. La presse européenne a récemment annoncé que le milieu de terrain anglais s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour un transfert cet été.

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, Jude Bellingham (19 ans, 40 matchs et 11 buts toutes compétitions confondues cette saison) devrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Selon les informations de Marca et de Bild, la semaine dernière, le milieu de terrain anglais a décidé de rejoindre le Real Madrid, qui en a fait sa priorité absolue pour préparer en douceur la succession de Luka Modric.

Les médias espagnols et allemands précisent que les négociations entre les deux clubs sont presque terminées et qu’ils devraient convenir d’un transfert compris entre 100 et 120 millions d’euros. De son côté, le joueur britannique devrait signer un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2029. Interrogé sur le sujet par ESPN, le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a assuré que le club allemand n’a encore reçu aucune offre pour son joueur.

« Il n’y a pas d’offre sur la table pour le moment, pas de nouvelle, rien. Jude est concentré sur nos derniers matchs, alors on verra. (…) Attendons-nous des offres astronomiques ? Nous n’avons pas de ligne directrice, nous nous battons seulement pour garder les meilleurs joueurs ici« , a assuré le directeur sportif des Marsupiaux, relayé par Maxifoot. Toutefois, le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid n’est pas remis en question. Les Merengues attendent simplement la fin de la saison pour lancer les discussions avec Dortmund, selon les médias espagnols.

