Mercato: direction le Mans pour Andreas Hountondji?

Andreas Hountondji pourrait rebondir au Mans la saison prochaine, alors que l’attaquant béninois, en fin de prêt à l’US Orléans, devrait revenir au Stade Malherbe Caen.

Arrivé en prêt à l’US Orléans en janvier dernier en provenance de Caen, Andreas Hountondji va retrouver le club caennais. Malgré ses 6 buts marqués et 2 passes décisives en 15 apparitions avec les Orléanais, l’attaquant béninois ne devrait pas être reconduit. Mais le jeune Guépard de 20 ans pourrait ne pas rester longtemps chez les sociétaires de la Ligue 2.

Sous contrat avec le Stade Malherbe jusqu’en 2025, le joueur de 20 ans est annoncé du côté du Mans en National. Les Mancelles, qui se renforcent en vue de la prochaine saison, auraient des vues sur le jeune avant-centre béninois. Cependant, rien de concret n’a encore fuité dans ce dossier menant à Andreas Hountondji.

Et il est fort probable que le natif de Montry reste un joueur de Caen la saison prochaine. La raison? Les nouvelles arrivées chez les Mancelles cet été. Le Mans vient en effet de signer trois joueurs dont un défenseur, un gardien de but et un attaquant.

Andreas Hountondji a récemment fait ses débuts avec les Guépards, la sélection nationale du Bénin, le 17 juin dernier, lors du duel face au Sénégal (1-1) comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

