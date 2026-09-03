Mercato: Diomansy Kamara dénonce le traitement réservé aux joueurs africains

Diomansy Kamara monte au créneau après les échecs de plusieurs transferts impliquant ses joueurs, Ismaïla Sarr et Lamine Camara. L’ancien international sénégalais dénonce une gestion du marché qui, selon lui, laisse trop souvent la volonté des footballeurs africains au second plan.

L’agent de joueurs sénégalais Diomansy Kamara, qui représente notamment Ismaïla Sarr (Crystal Palace) et Lamine Camara (Monaco), a vivement dénoncé le traitement réservé, selon lui, aux footballeurs africains sur le marché des transferts. L’ancien international sénégalais s’est emporté après l’échec de deux opérations dans les dernières heures du mercato. Ismaïla Sarr avait notamment suscité l’intérêt de Liverpool, tandis que Lamine Camara avait donné son accord pour rejoindre Chelsea avant que le club monégasque ne fasse finalement marche arrière.

Pour Kamara, ces situations illustrent un problème plus profond dans la gestion des joueurs africains, dont la volonté serait parfois reléguée au second plan lors des négociations. « Il faut sortir de cette logique qui donne parfois l’impression que le joueur africain n’est qu’une marchandise : on l’achète, on fixe son prix, on négocie son avenir et, trop souvent, sa volonté passe au second plan », a-t-il déploré. Une sortie musclée qui relance le débat sur la place accordée aux joueurs africains et sur leur marge de décision lors des périodes de transferts.