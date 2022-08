Mercato: Désiré Sègbè Azankpo raconte comment il a atterri au Bayern Munich

Dans une longue interview accordée à Republicain Lorrain, Désiré Sègbè Azankpo est revenu sur les circonstances de son transfert au Bayern Munich. Et l’attaquant béninois a confié que la machine a été lancée au détour d’une simple blague.



En galère il y a quelques semaines avec son club de Dunkerque, relégué en division inférieure, Désiré Sègbè Azankpo va évoluer cette saison avec le Bayern Munich. L’attaquant béninois a signé un contrat de deux ans avec l’équipe championne d’Allemagne et plusieurs fois vainqueur du championnat. Un transfert que d’aucuns aurait qualifié d’impossible, réalisé grâce à une simple causette dans un coin de salle. Et c’est le joueur lui-même qui le révèle dans un long entretien accordé à Republicain Lorrain.



Désiré Azankpo informe en effet qu’il a été approché par les dirigeants bavarois lors de sa venue à Munich avec Sadio Mané pour la signature du contrat de la star sénégalaise. Alors que les deux camps discutèrent dans le hall en attendant que le Lion de la Téranga ait fini de régler les détails administratifs le concernant, un des directeurs sportifs du Bayern a interrogé l’international béninois sur son avenir:

« Je lui explique qu’il y a une clause qui me libère de mon contrat (avec Dunkerque) en cas de relégation. Donc, je lui dis que je suis libre et que s’il me donne un ballon je tape dedans (sourire) », raconte l’attaquant béninois.

Un échange de rien du tout, pense Azankpo, mais très pris au sérieux par son interlocuteur qui, à la grande surprise du joueur de 29 ans, donne rendez-vous à ce dernier dans les locaux du club pour un test. « T’as entraînement dans deux heures. On va voir ce que tu vaux !« , ajoute Azankpo.

Un test concluant

Et c’est ainsi que l’ancien pensionnaire de Génération Foot a passé quelques séances d’entrainement en Bavière et qui s’est révélées concluantes. « Le directeur sportif m’a demandé de revenir début juillet, en même temps que Sadio pour faire un essai parce qu’il voulait me revoir », a confié l’attaquant.



De retour de ses vacances d’été où il a notamment été aperçu au Maroc au côté de son ami Mané, qui a été désigné vainqueur du ballon d’Or africain 2022, Azankpo a reçu une proposition de contrat de la part des dirigeants bavarois. « Evidemment j’ai accepté. C’est le Bayern Munich quand même », a souligné l’attaquant béninois qui a expliqué ne jamais imaginer que le géant allemand lui fasse une telle proposition après seulement 15 jours d’entrainement.

Désormais joueur du Bayern Munich, Désiré Sègbè Azankpo va d’abord évoluer avec l’équipe réserve, en attendant d’avoir sa chance en équipe première. Ce que ne craint pas l’international béninois qui est décidé à faire ses preuves avec les A du Bayern Munich, au côté peut être de Sadio Mané, son « meilleur ami ».