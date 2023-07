Mercato: Datro Fofana quitte Chelsea

-Publicité-

Un an après son arrivée à Londres pour 12 millions d’euros en provenance de Molde, Datro Fofana quitte déjà Chelsea. L’attaquant ivoirien est prêté à l’Union Berlin en Allemagne pour acquérir du temps de jeu.

C’est un prêt qui va sans doute profiter aux deux parties. Datro Fofana va disputer la saison prochaine à l’Union Berlin en Allemagne. L’attaquant ivoirien est prêté par Chelsea au club de Bundesliga. Il s’agit d’un prêt d’un an tel qu’indiqué par les Blues sur leur site internet. « L’international ivoirien va désormais poursuivre son évolution avec Union, qui disputera cette saison la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire du club » indique le communiqué publié par le club londonien.

Arrivé à Londres à l’été dernier en provenance de Molde en Norvège, le jeune avant-centre n’a jamais eu l’occasion de faire ses preuves. Etouffé par la rude concurrence à son poste et visiblement par un entraineur qui ne le met pas dans ses plans, le joueur de 20 ans a dû se contenter de maigre temps de jeu: 68 minutes au total.

Désormais en Bundesliga, l’Eléphant pourrait à nouveau terrasser les défenses adverses comme il faisant du temps où il était en Norvège (24 buts en 65 rencontres) entre 2021 et 2023. En tout cas, Fofana a hâte de disputer la saison sous ses nouvelles couleurs. « L’Union s’est extrêmement développée ces dernières années et cela m’excite beaucoup d’en faire partie pour la nouvelle saison. Le club a fait de longs et intenses efforts pour me recruter et je veux maintenant lui rendre la pareille avec de bonnes performances« , a-t-il souligné au site de l’Union Berlin, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

