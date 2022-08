Mercato: Cristiano Ronaldo finalement vers Dortmund?

Selon les informations de CBS Sports ce jeudi, Dortmund penserait à Cristiano Ronaldo pour renforcer son attaque, privé de Sébastien Haller qui est atteint d’un cancer du testicule.

Il ne se passe pas un seul jour, sans que la presse européenne ne sorte le nom d’un nouveau prétendant pour Cristiano Ronaldo. Après, Chelsea, le Bayern Munich, l’Atletico Madrid ou encore le Sporting Lisbonne, c’est désormais Dortmund qui s’intéresserait au quintuple Ballon d’or. Selon CBS Sports ce jeudi, des discussions auraient lieu en interne au BVB, pour réfléchir à une potentielle offre tardive à formuler à Manchester United, sous forme de transfert ou de prêt pour le portugais.

Le média précise qu’un départ pour le Borussia tenterait fortement CR7, qui aura la possibilité de jouer la Ligue des Champions, une compétition qu’il ne veut pas rater cette saison. D’ailleurs, selon la même source, Cristiano Ronaldo considèrerait Dortmund comme sa « dernière option ». Le Sporting voulait un retour du l’ancien attaquant du Real Madrid, mais lui n’est pas intéressé selon CBS, car il préfèrerait rester dans un des cinq grands championnats européens, pour préparer idéalement la prochaine coupe du Monde.

Et avant même un possible transfert, Ronaldo a déjà des effets bénéfiques sur les comptes du BVB. En effet, depuis que le portugais est lié au club allemand, la valeur des actions du Borussia Dortmund a grimpé de 2,3% en quelques heures. Peut-être une raison de plus pour le deuxième de la dernière édition de Bundesliga de signer le quintuple Ballon d’Or.