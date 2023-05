Mercato: Cristiano Ronaldo en Ligue 2 pour son retour en Europe?

-Publicité-

Alors que Cristiano Ronaldo est récemment sorti du silence sur les rumeurs l’envoyant en Europe cet été, certains admirateurs rêvent toujours d’un retour du Portugais sur le vieux continent, en Ligue 2 en France.

Six mois après sa sortie médiatique fracassante à Manchester United pour obtenir son départ, Cristiano Ronaldo fait de nouveau parler de lui sur le marché des transferts. Le quintuple Ballon d’Or ne vivrait pas bien son exil en Arabie saoudite, malgré les avantages financiers qui lui sont offerts. Les rumeurs affirment que le joueur originaire de Funchal souhaite déjà quitter Al-Nassr, bien que son contrat avec le club saoudien coure jusqu’en juin 2025.

Pourtant, aucun grand club européen ne semble intéressé par son retour en Europe, que ce soit l’hiver dernier ou à l’été prochain. Si Cristiano Ronaldo quitte Al-Nassr, il devra probablement revoir ses ambitions à la baisse. Cette situation semble avoir inspiré Guy Roux.

- Publicité-

L’ancien entraîneur d’Auxerre a exprimé son souhait de voir Cristiano Ronaldo rejoindre la Ligue 2 française. « Je le verrais bien en deuxième division, en Ligue 2. Et je dirais la même chose de Messi dans un an, probablement. À une époque, les joueurs professionnels qui n’avaient pas amassé une fortune passaient quelques années en tant qu’entraîneur-joueur dans des équipes de divisions inférieures. l’éclosion des jeunes joueurs. Cela rendrait vraiment service », a-t-il déclaré.

« Je suis très heureux à Al Nassr«

Une invitation qui ne devrait pas sortir de la boîte aux lettres, car le quintuple Ballon d’Or se sent très heureux dans son club saoudien qu’il compte porter au sommet de la Saudi Pro League la saison prochaine.

« Je suis très heureux à Al Nassr. Merci aux supporters. Ce n’est pas facile de revenir après avoir encaissé deux buts, mais nous sommes revenus, et la ligue est forte et deviendra l’une des 5 meilleures ligues à l’avenir . Al Nassr sera meilleure et plus forte la saison prochaine« , a déclaré l’avant-centre lusitanien, mardi soir, en zone mixte après la victoire de son équipe face à Al Shabab (3-2) en championnat, où le capitaine d’Al Nassr a inscrit un doublé.

Articles similaires