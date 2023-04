Mercato: contact entre le Real Madrid et Zinedine Zidane

-Publicité-

Selon les informations de Footmercato, Zinedine Zidane est en contact avec le Real Madrid. Le technicien français pourrait prendre la succession de Carlo Ancelotti, annoncé avec insistance sur le banc du Brésil.

Zinedine Zidane va-t-il effectuer un troisième passage sur le banc du Real Madrid? Libre depuis son départ du club Merengue en 2021, le technicien français est la convoitise des plus grands cadors européens. Dernièrement, l’ancien milieu de terrain est même annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Selon certains médias italiens, la Vieille Dame, où Zidane avait évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001, était sa priorité pour entraîner à nouveau.

Cependant, d’après les dernières informations de Footmercato, ZZ est en discussion avec le Real Madrid. Alors que plus rien n’indiquait un retour du champion du monde 1998 à la Casa Blanca, après deux mandats sur le banc (2016-2018, 2019-2021), les Merengue ont repris contact avec Zidane. Toujours selon la même source, le Real Madrid a bien compris que Carlo Ancelotti était vivement courtisé par la Fédération brésilienne de football et le club a entamé ses manœuvres pour anticiper un possible départ.

Il est quand même important de rappeler que Carlo Ancelotti a assuré dernièrement qu’il serait sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Ce qui est d’ailleurs la tendance annoncée par les médias madrilènes qui se sont renseignés auprès du Real Madrid. En résumé, si le club madrilène étudie vraiment un possible retour de sa légende, c’est certainement à l’étape de l’idée pour le moment.

