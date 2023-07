Mercato: contact entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé

Selon les informations du média français L’Equipe, le PSG et le Real Madrid sont entrés en contact, dans le but d’un éventuel transfert de Kylian Mbappé cet été.

C’est le dossier mercato qui anime chaque jour de mercato depuis des semaines. Alors qu’il refuse de prolonger son contrat, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG. D’ailleurs, le club parisien a accepté une offre de 300 millions d’euros en provenance de l’Arabie Saoudite pour son joueur. Sauf qu’on imagine mal KM7 rejoindre l’État pétrolier. D’après plusieurs sources, la priorité de l’ancien buteur de Monaco est de rejoindre le Real Madrid. Mais le club espagnol ne s’est pas encore manifesté officiellement.

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque la stratégie de Florentino Pérez, qui choisit de patienter et d’attendre la fin du mercato dans l’espoir de pouvoir acquérir le talentueux joueur de Bondy à un prix plus abordable. Le Real Madrid espère que la pression augmentera sur le PSG à mesure que la période de transfert avance. Cette information a été confirmée par L’Equipe, qui ajoute de son côté que des contacts ont déjà été établis entre le PSG et le Real Madrid.

Malgré une relation tendue entre les deux clubs à cause de la prolongation du joueur l’année dernière, un intermédiaire a rétabli le contact afin d’accorder la position des Franciliens, des Merengues et du joueur lui-même. Loin de rester attentistes sur le dossier, les Merengues préfèrent donc pour le moment procéder à des négociations en coulisses et un premier pas vers l’apaisement des tensions entre les deux clubs. Si toutefois, la direction madrilène veut aller au bout et récupérer Mbappé cet été, elle devra mettre la main à la poche.

Selon les dernières informations, le PSG espère récupérer au moins 150 millions d’une vente de Kylian Mbappé. Une somme considérable, mais qui est dans les moyens du Real Madrid. Le club espagnol dispose en effet d’une enveloppe de 400 millions d’euros pour boucler cette opération. Toutefois, Florentino Perez ne veut pas faire de folie pour Kylian Mbappé et devra donc négocier avec son homologue du PSG.

