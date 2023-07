Mercato: Christophe Galtier vers l’Arabie Saoudite

-Publicité-

Selon les informations de Footmercato ce vendredi soir, Christophe Galtier, libre de tout contrat après son départ du PSG, pourrait prendre les rênes du club saoudien d’Al-Shabab.

Après une seule saison à la tête du PSG, Christophe Galtier a été limogé. Le technicien français a payé les mauvais résultats du club, notamment en Ligue des champions. « A l’heure où vient de se tourner – et de s’ouvrir – une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée.

Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique« , déclarait il dans son message d’adieu au club parisien.

Remplacé par Luis Enrique, Galtier va devoir se trouver rapidement un nouveau projet. Et selon les dernières informations de Footmercato, le technicien français ne devrait pas rester bien longtemps au chômage. D’après cette source, l’ancien entraîneur de Lille est courtisé en Arabie Saoudite par Al-Shabab. Le club saoudien fait le forcing pour enrôler le Français, qui ne serait pas insensible à l’approche faites par les Saoudiens. L’Etat pétrolier pourrait donc prochainement attirer un autre entraîneur connu, après Steven Gerrard.

Al-Shabab est un club saoudien basé à Riyad, actuellement quatrième de son championnat. En termes d’effectif, l’ancien parisien Grzegorz Krychowiak y a été prêté la saison dernière et la star de l’équipe se nomme Ever Banega.

