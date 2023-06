Mercato Chelsea: Lukaku + Koulibaly + argent pour André Onana?

-Publicité-

Après une première offre refusée par l’Inter Milan, Chelsea compte revenir à la charge pour André Onana. Les Blues souhaitent inclure Romelu Lukaku et Kalidou Koulibaly dans le dossier pour faire céder le club italien.

Auteur d’une saison décevante avec une 12è place en championnat et donc écarté des compétitions européennes, Chelsea prépare déjà le prochain exercice. Et les Blues veulent un gardien de but de classe mondiale pour remplacer Edouard Mendy dont la descente aux enfers cet été a surpris beaucoup plus d’un.

Le club londonien a récemment manifesté son intérêt pour le portier de l’Inter Milan, André Onana. Le Camerounais sort d’une saison exceptionnelle avec les Nerazzurri, remportant au passage la Coupe d’Italie la Supercoupe, avant d’échouer en Ligue des champions contre Manchester City en finale.

Désireux de s’offrir l’ex Lion Indomptable, les Londoniens avaient formulé une offre de 34 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans. Une somme rejetée par les dirigeants italiens qui réclament 52 millions de livres sterling, soit 60 millions d’euros, pour laisser partir le gardien camerounais.

Dans le but de faciliter la transaction, Chelsea a proposé d’inclure Romelu Lukaku et Kalidou Koulibaly dans le deal en tant que joueurs d’échange. Bien que cette proposition n’ait pas encore été acceptée, elle sera évoquée lors d’une réunion qui devrait avoir lieu prochainement entre les deux clubs. L’Inter Milan est également intéressé par le profil de Kalidou Koulibaly.

Chelsea a déjà trouvé un accord avec Onana concernant ses conditions personnelles. Il ne reste plus qu’à régler les détails avec l’Inter Milan pour finaliser l’affaire. Si l’opération venait à être concrétisée, Kalidou Koulibaly pourrait revenir en Italie seulement un après son départ. Affaire à suivre!

