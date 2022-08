Mercato Chelsea: Hakim Ziyech ferme la porte à un transfert vers Manchester United

Annoncé à Manchester United cet été, Hakim Ziyech ne voit pas son avenir se dessiner chez les Reds Devils. L’attaquant de Chelsea aurait trois raisons qui l’éloignerait de la destination mancunienne.

Hakim Ziyech fait partie de ces joueurs dont Chelsea souhaite se débarrasser pendant ce mercato estival 2022. Depuis son arrivée en fanfare chez les Blues en 2020 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international marocain peine à convaincre. Une situation qui commence à lasser ses dirigeants qui sont décidés à brader leur joueur au premier venu.

Sauf que depuis qu’il a été officiellement placé sur la liste des transferts, le joueur n’a pas encore trouvé de preneur. La faute notamment aux exigences des deux camps qui semblent diamétralement opposées. Les Blues souhaitent vendre leur star à….Manchester United qui accepte un transfert direct du Lion de l’Atlas qui de son côté, préfère poursuivre sa carrière à l’AC Milan qui ne souhaite enrôler le marocain que sous la forme d’un prêt.

Selon la presse italienne, Ziyech aurait refusé la destination mancunienne pour trois raisons. D’abord, le joueur souhaite disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions de l’UEFA, Milan étant champion d’Italie en titre, alors que les Red Devils ont fini 6es du dernier classement de Premier League. Ensuite, l’attaquant de 29 ans souhaite avoir un rôle prépondérant au sein de l’équipe et avoir un maximum de temps de jeu. Ce que Milan semble plus habilité à lui offrir. Enfin, le Marocain estime que le club italien pourrait lui permettre de remporter davantage de titres.

Déblocage en vue pour Ziyech?

Une réunion a eu lieu mercredi entre Chelsea et l’AC Milan pour débloquer la situation et envisager un transfert de l’ailier vers le club champion d’Italie. Pour faciliter le départ du Marocain, le club londonien serait prêt à rabaisser le prix de son joueur à 10 millions d’euros. Reste désormais à Hakim Ziyech et l’AC Milan de s’entendre sur le salaire du futur avant-centre milanais.