Mercato Chelsea: Edouard Mendy en route vers l’Arabie Saoudite

Indésirable chez les Blues de Chelsea, Edouard Mendy a trouvé un nouveau point de chute en Arabie Saoudite, qui a trouvé un accord avec le gardien de but sénégalais, selon les informations de Fabrizio Romano.

Annoncé en Ligue 1 sur ce mercato d’été, à Monaco et à l’OGC Nice, Edouard Mendy a finalement opté pour la destination saoudienne. Le gardien de but de Chelsea, peu utilisé cette saison avec seulement 10 matchs en Premier League, a choisi le club d’Al-Ahli pour poursuivre sa carrière. Selon les informations de ce lundi du journaliste Fabrizio Romano, l’international sénégalais a donné son feu vert pour rejoindre les pensionnaires de la Saudi Pro League.

D’après Romano, le champion d’Afrique en titre et l’écurie saoudienne ont trouvé un terrain d’entente sur le salaire et la durée du contrat du joueur de 31 ans qui va s’engager avec sa future formation jusqu’en 2026. « Comprenez qu’Edouard Mendy a maintenant convenu de conditions personnelles avec l’équipe saoudienne d’Al Ahli – le contrat sera valable jusqu’en juin 2026. Négociations en phase finale pour que le gardien sénégalais rejoigne la ligue saoudienne depuis Chelsea avec un contrat permanent. Here We Go bientôt » écrit le journaliste sur son compte Twitter.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2025, Edouard Mendy ne devrait pas être retenu par les Blues qui cherchent une voie de sortie pour le Lion de la Téranga. Les Londoniens et les géants d’Arabie Saoudite seraient d’ailleurs déjà en négociation pour un transfert définitif du natif de Montivilliers en France. Dossier à suivre!

