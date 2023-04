Mercato: Chelsea a choisi son nouvel entraineur

-Publicité-

Selon les informations de Marca ce lundi, Chelsea a choisi Mauricio Pochettino pour prendre les commandes de l’équipe. Le média espagnol ajoute qu’un accord entre les deux parties est imminent.

Après le licenciement de Graham Potter le 2 avril dernier, Frank Lampard est revenu temporairement sur le banc de Chelsea. Cependant, le technicien anglais n’a pas réussi à inverser la tendance et l’équipe londonienne a continué à accumuler les mauvais résultats. La direction des Blues ne veut donc plus attendre la fin de la saison pour trouver son nouvel entraîneur principal. Plusieurs noms ont été d’ailleurs liés au club, tels que Luis Enrique, Zinedine Zidane ou encore Julian Nagelsmann, récemment limogé du Bayern Munich. Finalement, le club de Londres a trouvé son homme de la situation selon les informations de Marca.

Le média madrilène avance ainsi que c’est Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du PSG et de Tottenham, qui prendra définitivement les rênes de Chelsea. Les deux parties sont d’ailleurs proches d’un accord et il ne reste plus que quelques détails à régler, concernant le staff de l’Argentin notamment. Les questions relatives à son contrat ou à sa rémunération ont déjà été réglées. De son côté, Pochettino n’a qu’une seule exigence: l’assurance qu’il sera soutenu par sa direction pour ramener les Blues vers les sommets en Angleterre dès la saison prochaine.

L’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Mauricio Pochettino, qui n’est pas le premier choix de la direction des Blues, aura finalement la lourde responsabilité de redynamiser un club (11e de Premier League) qui semble en perdition depuis le début de cette saison. Son expérience à la tête de Tottenham, qui fait qu’il connaît bien le championnat anglais l’aidera certainement dans l’accomplissement de sa future mission, qui s’annonce, disons le, éprouvant.

