Mercato: Casemiro à Manchester United, les détails de l’opération

Selon les informations de The Athletic ce vendredi, le transfert de Casemiro à Manchester United serait déjà acté. Le brésilien devrait toucher un salaire de 22 millions d’euros par an pour un contrat de 4 années, plus une en option.

Les médias anglais et espagnols sont unanimes. Casemiro va bel et bien rejoindre Manchester United dans les prochaines heures. Le brésilien serait même attendu en Angleterre ce vendredi pour passer sa visite médicale avec les Red Devils. Et même si Carlo Ancelotti, qui le juge indispensable, pourrait encore bloquer son départ selon Sky Sports, un autre média britannique a dévoilé les détails de l’opération.

En effet, selon The Athletic, le board mancunien devrait débourser 70 M€, soit 60 M€ + 10 M€ en bonus, pour s’offrir Casemiro. Le brésilien de son côté va toucher un salaire de 22 M€, soit 415 000€ par semaine, pour un bail de 4 ans avec un en option. Il sera ainsi le troisième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Cristiano Ronaldo et David De Gea selon The Sun. Le média anglais titre d’ailleurs « Cashemiro » pour illustrer le fait que le milieu va toucher le gros lot à Manchester.

Visiblement, le côté financier aura pesé dans le choix de Casemiro, qui touche actuellement entre 5-6 millions par an au Real Madrid, même si ce dernier est plus tenté par le défi que lui offre Manchester United. Les Red Devils sont actuellement dernier de Premier League avec deux défaites en deux match. Le tank devra donc faire appel à tout son talent pour aider le club anglais a renverser la situation.