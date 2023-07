Mercato: Benjamin Mendy a refusé 3 clubs avant de signer à Lorient FC

-Publicité-

Déclaré non coupable de viol et tentative de viol la semaine dernière, Benjamin Mendy a trouvé un club en France. Le défenseur français s’est engagé avec le FC Lorient. Une destination qui était tout sauf l’unique à se présenter à l’ancien Monégasque.

Une semaine après avoir été lavé des accusations de viol et tentative de viol par la justice britannique, une procédure judiciaire qui aura duré plusieurs années, Benjamin Mendy va retrouver le rectangle vert. Le défenseur français s’est engagé avec le FC Lorient en Ligue 1.

C’est l’écurie francilienne qui a fait cette annonce un peu surprenante dans un communiqué sur son site officiel. «Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy.», se félicitait ainsi le club breton.

Un pari un peu risqué pour les Merlus qui s’offrent un joueur qui n’a plus touché au cuir rond depuis bientôt trois ans. Mais le club français n’était pas le seul à avoir désiré l’international tricolore. L’ancien joueur de l’AS Monaco était en effet sollicité par deux clubs de Premier League et une formation de la Super League grecque. Selon les informations de Foot Mercato, il s’agit de Nottingham Forrest, Burnley de Vincent Kompany et l’Olympiakos.

Des destinations qui n’ont apparemment pas intéressé le latéral gauche de 29 ans qui a préféré un retour en Ligue 1 pour relancer sa carrière. Reste maintenant à savoir s’il aura le même succès que lors de son passage glorieux à Monaco où il a crevé l’écran avant d’être arraché par Manchester City.

