Mercato Bayern: Noussair Mazraoui à la Juventus?

Peu utilisé cette saison en raison de la rude concurrence à son poste, l’arrière droit marocain du Bayern Munich, Noussair Mazraoui, a été proposé à la Juventus par son agent, selon les informations du journaliste italien Gianluca di Marzio.

Noussair Mazraoui à la Juventus la saison prochaine?. Peu utilisé par le Bayern Munich cette saison, en raison notamment de la concurrence à son poste, le latéral droit marocain pourrait quitter la Bavière cet été. Une option qu’étudie déjà son agente Rafaela Pimenta qui sillonne le marché à la recherche d’un nouveau point de chute à son protégé. Selon les informations du journaliste italien Gianluca di Marzio et confirmées par Sky Sport, l’avocate héritière de l’empire Mino Raiola aurait rencontré la direction de la Juve pour lui proposer les services du Lion de l’Atlas.

Une offre qui n’a pas laissé indifférents les Bianconeri qui étudieraient déjà le profil du quart de finaliste de la Coupe du monde 2022. En parallèle, la Vielle Dame explorerait aussi d’autres pistes. L’une d’elles mènerait au joueur de Leicester, Timothy Castagne. L’autre cible du club piémontais est le milieu de terrain uruguayen Nahitan Nández.

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2022, Noussair Mazraoui a disputé 19 matchs sous le maillot bavarois pour 1 but marqué et 4 passes décisives délivrées. Titulaire indiscutable à ses débuts, le joueur de 25 ans a peu à peu été poussé sur le banc, étouffé par la concurrence de Benjamin Pavard, et les pépins physiques, à cause du Covid-19, qui l’ont privé de plusieurs matchs.

