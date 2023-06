Mercato Bayern Munich: Riyad Mahrez pour remplacer Sadio Mané?

-Publicité-

Moins utilisé cette saison, Riyad Mahrez pourrait rejoindre le Bayern Munich cet été. Selon la presse arabe, l’international algérien serait dans la short-list des joueurs convoités par Thomas Tuchel.

Pourtant décisif à chacune de ses entrées, Riyad Mahrez a été peu utilisé cette saison. L’attaquant de Manchester City a notamment dû suivre depuis le banc la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Une situation qui pourrait pousser le capitaine des Fennecs à explorer d’autres horizons. Son geste d’humeur lors de la finale de la FA Cup où il a refusé de fêter le sacre avec ses coéquipiers est sans doute le signe annonciateur d’un départ cet été.

Et bien évidemment, le cas du champion d’Afrique 2019 intéresse fortement de grandes écuries d’Europe. Parmi les pistes citées par plusieurs sources médiatiques comme future destination de Riyad Mahrez figure le Bayern Munich. Dans son édition du lundi 5 juin, le journal arabophone Echorouk rapporte que le club allemand fait du recrutement de Riyad Mahrez sa priorité pour la saison prochaine.

Selon cette source, l’entraineur des Bavarois, Thomas Tuchel, aurait demandé à ses employeurs de recruter le buteur cityzen l’été prochain. Le technicien allemand apprécie fortement les qualités de l’Algérien et souhaite l’avoir dans son effectif, selon la même source. Le champion d’Allemagne en titre veut faire signer Mahrez pour renforcer ses rangs, surtout avec le probable départ de plusieurs de ses attaquants à l’instar du Sénégalais Sadio Mane et des Allemands Serge Gnabry et Leroy Sane, ajoute la même source.

