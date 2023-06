Mercato Bayern Munich: la grande annonce qui va emporter Sadio Mané

-Publicité-

En quête d’un renfort offensif pour combler le vide, toujours ouvert, laissé par Robert Lewandowski il y a un, le Bayern Munich est prêt à faire des folies pour dénicher l’oiseau rare. Une décision qui pourrait précipiter le départ de Sadio Mané, décevant pour sa première saison chez les Bavarois.

L’été s’annonce mouvementé du côté de Munich ! Bien que le Bayern ait réussi à décrocher un nouveau titre de champion d’Allemagne en surpassant Dortmund lors de la dernière journée de Bundesliga, une profonde restructuration de l’effectif est attendue. Alors que plusieurs joueurs, dont Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry et Benjamin Pavard, auraient déjà été placés sur la liste des transferts, le président du club, Herbert Hainer, compte adopter une approche offensive lors du mercato estival.

C’est en attaque que le chantier s’annonce le plus important, le FCB cherchant à recruter un véritable numéro 9 afin de faire oublier Robert Lewandowski, parti il y a un an au FC Barcelone. Ce recrutement pourrait représenter un coût de 100 millions d’euros, comme l’a confirmé le dirigeant bavarois dans les colonnes de Sport Bild : « Oui, j’ai dit que le Bayern était prêt à dépenser 100 millions (pour un joueur). Mais tout doit être bien fait. Nous recherchons un avant-centre et nous sommes sur la bonne voie.«

Et Herbert Hainer ne cache rien en annonçant clairement les deux joueurs qu’il vise pour ce poste : « Pour moi, il y a deux candidats, Kolo Muani et Victor Osimhen », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas négliger le niveau de Niclas Füllkrug, mais je pense que si vous voulez être compétitif en Ligue des champions, vous devez avoir un joueur comme Kolo Muani ou Osimhen. Et si j’avais le choix, je choisirais Kolo Muani. » Francfort et Naples peuvent s’attendre à recevoir une belle offre. Thomas Tuchel sera comblé.

