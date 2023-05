Mercato Bayern: 02 cadors se positionnent pour Sadio Mané

-Publicité-

Selon les informations du quotidien allemand BILD ce mercredi, deux clubs européens sont prêts à récupérer Sadio Mané, désormais indésirable au Bayern Munich. Il s’agit de Chelsea et du Napoli.

Recruté l’été dernier pour tenter de faire oublier Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, Sadio Mané n’a pas convaincu lors de sa première saison au Bayern Munich. Aligné en pointe de l’attaque bavaroise, l’attaquant sénégalais a livré des prestations mitigées, avant de se blesser pour de longs mois en fin d’année passée. De plus, le Ballon d’Or africain a été impliqué dans une bagarre avec son coéquipier Leroy Sané. Tout ceci fait que le Bayern ne mise plus du tout sur Sadio Mané et espère s’en séparer cet été, selon la presse allemande.

Et, dans son édition de ce mercredi, BILD donne l’identité de deux clubs qui sont prêts à accueillir l’ancien joueur de Liverpool. Le premier est Chelsea. Les dirigeants des Blues veulent relancer le capitaine des Lions de la Teranga et avoir enfin un attaquant efficace pour mener leur secteur offensif la saison prochaine. Une destination qui pourrait convenir à Mané, qui retrouverait ainsi le championnat où il a été confirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Sur le plan financier, Chelsea est également capable de lui offrir l’équivalent de ce qu’il gagne actuellement au Bayern.

L’autre club illettré selon BILD se nomme Naples. Un intérêt qui fait les affaires du Bayern Munich. Le club allemand veut proposer un échange avec Victor Osimhen. Le prolifique buteur nigérian est l’une des priorités du leader de Bundesliga. Sadio Mané pourrait donc aider le club allemand à faire diminuer un peu le prix très élevé de l’ancien attaquant du LOSC. Reste désormais à savoir si le sénégalais sera d’accord pour rejoindre la Serie A. Dans tous les cas, Mané n’a pas du soucis à se faire pour la suite de sa carrière, puisqu’il a encore la cote en Europe.

